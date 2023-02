CAB inicia nacional de voleibol com derrota frente ao Castêlo da Maia

A formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança perdeu, este domingo, com o Castêlo da Maia por 0-3, com os parciais de 7-25, 13-25 e 12-25, na primeira jornada do Campeonato Nacional de Voleibol.

A jogar em casa, a equipa treinada por Pedro Jacinto defrontou um adversário forte e que se apresentou na máxima força. As brigantinas sentiram dificuldade em entrar no jogo.

“Defrontámos um adversário que na época passada, com estas jogadoras, foi vice-campeão nacional em cadetes. Um adversário que em Bragança se apresentou na máxima força, com respeito, sem subestimar o CAB. Tivemos algumas dificuldades em entrar no jogo, que foi se sentido único”, disse o técnico das brigantinas.

Pedro Jacinto admite que “o poderio do Castêlo” não permitiu às suas atletas “mostrar aquilo que foi trabalhado” nas semanas antes do início do nacional. “O Castêlo tem uma forma de jogar muto rápida à qual as minhas jogadoras não estavam habituadas na fase regional”.

O resultado negativo na jornada inaugural do Campeonato Nacional não abala as brigantinas, muito pelo contrário. O técnico acredita que a derrota obriga as atletas a trabalhar mais e melhor. “Saímos de cabeça erguida. Sabemos que não estiemos no nosso melhor e agora temos de continuar a trabalhar. O resultado traduz a superioridade do Castêlo. A diferença dos parciais traduz algum demérito nosso que queremos corrigir e fazer diferente”, concluiu.

Na segunda jornada do Campeonato Nacional de Voleibol de Juvenis femininos, marcada para o dia 4 de Março, o CAB joga fora com o Frei Gil Voleibol Clube.