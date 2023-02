CAB inicia nacional em casa com o Castêlo da Maia

O Clube Académico de Bragança está colocado na série B juntamente com Castêlo da Maia GC, Santo Triso, PV 2014/Col Efanor, Frei Gil VC E SC Braga.

Na primeira jornada, marcada para o dia 25 de Fevereiro, as brigantinas jogam em casa perante o Castêlo da Maia.

Esta fase antevê-se complicada para a formação treinada por Pedro Jacinto, pois vai defrontar emblemas com tradição no nacional. “Um sorteio que não é favorável nem desfavorável. É um sorteio que nos coloca sempre uma dificuldade acrescida uma vez que qualquer equipa tem um valor tremendo. Ainda assim, estamos felizes por encontrar o Braga, que foi um dos grandes adversários desta época da nossa serie”, referiu o técnico.

Pedro Jacinto retira qualquer pressão às jovens atletas e a única garantia que deixa é que as suas jogadoras vão dar o seu melhor num campeonato que lhes vai permitir ganhar experiência. “As dificuldades que nos esperam são grandes. É um nível muito alto. O campeonato nacional traz essa responsabilidade. As nossas expectativas estão niveladas por baixo. Vmaos tentar fazer o nosso melhor, dar às nossas atletas a oportunidade de crescerem com as melhores. Com excepção do Braga não conhecemos os restantes adversários”, frisou.

E nos jogos em casa, Pedo Jacinto promete “um grande espectáculo desportivo”.

No Campeonato Nacional de Voleibol de Juvenis femininos participam 24 equipas, divididas por quatro série de seis clubes cada. Nesta fase jogam todos contra todos a duas voltas.

No final desta fase, os primeiros classificados de cada série e os segundos melhores entre as quatro séries ficam apurados para a fase final, juntamente com os representantes de Madeira e Açores.