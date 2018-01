CAB promove festival de patinagem artística

A iniciativa vai contar com a participação de 68 atletas do CAB, federadas na Associação de patinagem do Porto, e 30 da turma de iniciação.

Confirmadas estão também as presenças do Grupo Nun´Álvares, Escola de Patinagem Artística de Basto, Centro Social e Paroquial de Alfena e da atleta Carolina Andrade.

Este ano o tema do espectáculo é “The Walt Disney” e vai ser apresentado no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança.

À semelhança das restantes modalidades do Clube Académico de Bragança, a patinagem artística tem como objectivo proporcionar a prática de exercício, saúde e bem-estar.