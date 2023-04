CAB recebeu a primeira etapa da Liga Interna da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes

Promover a prática de voleibol e dar competitividade às equipas que se vão iniciar nas competições no próximo ano, foi com este objectivo que a Associação de Voleibol de Trás-os-Montes (AVTM) avançou com a Liga Interna. A primeira etapa realizou-se esta terça-feira, em Bragança, em parceria com o Clube Académico de Bragança (CAB).

“Temos cubes com equipas masculinas e femininas e optámos por dois níveis, iniciado e avançado. O objectivo é promover a modalidade e que todos tenham a possibilidade de competir e dar momentos de competição. Até ao próximo mês de Setembro vai realizar-se um etapa por mês organizada pelos diferentes clubes. Este é um passo importante para a expansão da modalidade e para iniciar o mais prematuramente possível a competição e a adaptação aos momentos de jogo”, explicou Pedro Jacinto, presidente da AVTM e técnico do CAB.

Na primeira etapa participaram 111 atletas em representação de seis clubes – CAB, CVPR Régua, Murça, SCVR Benfica, Valpacinhos e Mirandela – num total de 14 equipas.