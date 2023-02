CAB termina Inter-Regional com vitória esclarecedora

Terminou hoje o Campeonato Inter-Regional de Juvenis femininos da Associação de Voleibol de Braga.

O Clube Académico de Bragança, já com a qualificação para o nacional garantida há três jornadas, terminou a prova com uma vitória por 0-3 frente à AD Barroselas, com os parciais de 11-25, 21-25 e 15-25. Foi um jogo tranquilo para as brigantinas, mas com “uma viagem exigente”, como referiu o técnico, Pedro Jacinto, devido à longa distância.

A partida foi aproveitada para colocar em jogo todas as atletas. “Terminámos com uma vitória esclarecedora. Foi uma oportunidade para rodar todas as atletas, para todas jogarem”, referiu o treinador.

Pedro Jacinto realçou o apoio, sobretudo, dos pais das atletas e agradeceu a confiança depositada no clube. “É um momento para agradecer a todos os que nos apoiaram, sobretudo aos pais que nos dão todos fins-de-semana um voto de confiança e o seu contributo para que este projecto tenha esta viabilidade. Agradeço ainda a todas as atletas que se sacrificam para competir sem descurar dos estudos, obtendo excelentes resultados académicos”, acrescentou.

O CAB termina o Campeonato Inter-regional no terceiro lugar com 34 pontos, com 12 vitórias e 4 derrotas. Segue-se o Campeonato Nacional de Juvenis femininos com início no próximo dia 26 de Fevereiro. O sorteio está agendado para a próxima quarta-feira, dia 15.