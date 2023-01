CAB vence dérbi transmontano e dá mais um importante passo rumo à qualificação para o nacional

Depois da derrota por 3-2 frente ao SC Braga, a formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança regressou hoje às vitórias. 3-0 foi o resultado frente ao SVR Benfica, dérbi transmontano da jornada 14 do Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

Com orgulho ferido, face ao desaire na jornada anterior, a formação treinada por Pedro Jacinto deu uma grande resposta em casa com um resultado inequívoco, com os parciais de 25-17, 25-18 e 25-12. Este era, por isso, um jogo importante para a turma de Bragança. “Era um jogo com elevada importância. A perda de pontos podia ser grave para nós. Vínhamos de um jogo com o Braga, que perdemos, com mazelas em algumas atletas e com o orgulho ferido. O SVR Benfica tem evoluído e a diferença de parcos da primeira volta para esta segunda traduzem isso”, referiu o treinador, Pedro Jacinto.

O CAB entrou bem no jogo, a vencer o primeiro set (25-17), mas nos seguintes, fruto da gestão da equipa, face a algumas lesões que condicionaram as atletas, as brigantinas acabaram por ter a tarefa mais complicada. “No segundo set, fruto da gestão necessária, pelas mazelas que há no grupo, expusemo-nos muito e não estivemos bem, mas felizmente conseguimos vencer. No terceiro set, entrámos mal, demorámos a somar pontos mas, depois de começar a pontuar, conseguimos dar a volta e vencer”, acrescentou o técnico.

A formação brigantina deu mais um importante passo na qualificação para o nacional. O CAB está no terceiro lugar, com 28 pontos, mas o técnico ambiciona mais, pois não tem dúvidas da qualidade das suas jogadoras. “Vamos continuar a disputar todos os jogos e a terceira posição não caracteriza aquele que o valor que estimamos ter”.

Na próxima jornada, marcada para 21 de Janeiro, as brigantinas jogam fora com o AVC Famalicão.