CAB vence em Famalicão e garante qualificação para o nacional

Está concretizado o principal objectivo da época. A formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança confirmou hoje a qualificação para o nacional de voleibol, após o triunfo por 0-3 com o AVC Famalicão e quando faltam três jornadas para terminar o Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

As duas equipas defrontaram-se na jornada 15. Os parciais, 14-25, 13-25 e 13-25, expressam bem a superioridade das brigantinas frente a um dos emblemas com tradição na modalidade.

“Foi um triunfo categórico num dos melhores campos do país para se jogar voleibol. Era um jogo com uma carga enorme, pois um triunfo garantia o apuramento para o nacional. Conseguimos com parciais expressivos”, destacou o técnico, Pedro Jacinto.

Mas, a ambição da formação transmontana não se esgota aqui. O próximo objectivo é vencer o Vitória SC, no próximo fim-de-semana, em casa, depois da derrota averbada em Guimarães na primeira volta. “Temos três derrotas, duas com o SC Braga e uma com o Vitória SC. O Vitória é o próximo adversário e queremos vencer”, afirmou.

SC Braga, Vitória SC e C.A. Bragança já têm confirmada a qualificação para o Campeonato Nacional de Voleibol e pelo caminho ficam clubes com história, como CARTaipense, Dumiense e AVC Famalicão.

A equupa de Pedro Jacinto é terceira classificada com 31 pontos. O jogo com o Vitória SC está marcado para o dia 28 de Janeiro, às 15h00, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.