CAB vence “Torneio de Hóquei em Patins Bragança 2023” em escolares e sub-17

A jogar em casa, o Clube Académico de Bragança arrecadou dois troféus no 7.º Torneio de Hóquei em Patins, em escolares e sub-17.

“Estou muito satisfeito com a prestação deles e ainda mais quando se ganha. O objectivo nestas idades é que mostrem os processos adquiridos durante a época e que vejamos na passagem para sub-13 essa evolução”, destacou Tiago Asseiro, treinador dos Escolares.

Em sub-17, o jogo decisivo entre CAB e Gulpilhares foi emocionante e muito competitivo. Sempre em desvantagem no marcador, esteve a perder por 0-3, a equipa de Jaime Camões acabou por vencer com reviravolta no marcador, 6-5 foi o resultado.

Para o capitão, Afonso Cadavez, foi um grande jogo. “Quando se ganha toda a gente fica satisfeita, ainda mais com a exibição da nossa equipa no derradeiro jogo. Foi muito emocionante. Estivemos a perder por 0-3, cheguei a pensar que não conseguiríamos, mas conseguimos marcar”.

Nos restantes escalões, o Gulpilhares venceu em sub-13 e sub-15 e o CAB alcançou o segundo lugar.

O torneio promoveu o convívio e serviu para assinalar o final da temporada. Os mais novos tiveram a oportunidade de competir com emblemas que por norma não defrontam no distrital. “É fechar o ciclo da época desportiva com uma intensidade de jogos que permitam aos miúdos perceber que atingiram os objectivos nos campeonatos distritais, mas também conseguiram no final da época competir com outras equipas com quem não jogaram no distrital”, referiu Luís Mesquita, responsável da modalidade no CAB.

A prova também ajuda a divulgar a modalidade e a captar atletas. O Clube Académico conta com cerca de 70 praticantes nos vários escalões e o número em femininos está a crescer. Luís Mesquita dá como exemplo Ana Fernandes, que está no lote das pré-convocadas da selecção nacional sub-17 para o europeu. “Se olharmos para as nossas equipas temos meninas a jogar. O número de atletas no feminino tem aumentado e temos como exemplo as atletas mais velhas, o caso da Ana Fernandes que foi convocada para a selecção e serve de exemplo às mais novas”.

O 7.º Torneio de Hóquei em Patins do Clube Académico de Bragança, que começou no sábado e terminou no domingo, contou com cerca de 200 atletas de 21 equipas, portuguesas e espanholas, em representação de oito clubes, nos escalões de benjamins, escolares, sub-13, sub-15 e sub-17.

Foto de CA Bragança