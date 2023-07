Cachão Cup reúne mais de 600 jovens jogadores

Começa hoje e termina amanhã a 1.ª edição do Cachão Cup, o torneio de futebol de formação nos escalões de sub-13, sub-15 e sub-17.

O torneio decorre no Complexo Desportivo do Cachão, no concelho de Mirandela, e conta com 17 equipas, a maioria do distrito do Porto, e mais de 600 jovens jogadores.

O Cachão Cup tem como objectivo promover a prática de desporto e dinamizar a localidade do Cachão.

A organização do torneio está a cargo do Grupo Desportivo do Cachão em parceria com a ADOP (Academia Desporto Oficinas Portugal).