Calçada é campeão nacional em Extreme e Flávio Gomes é vice em Proto

A última prova do CN Trial 4x4, realizada em Gandra, Paredes, foi decisiva para apurar os campeões nacionais. Na classe de Extreme, António Calçada venceu a derradeira etapa e consequentemente arrecadou o título naciola.

O piloto brigantino partiu para Gandra na segunda posição, a dois pontos do líder, mas acabou por superar a concorrência. Calçada completou 13 voltas à pista em 2h55:32.731, mais duas voltas do que o segundo classificado.