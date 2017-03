Calçada vence em extreme e Flávio Gomes termina no quarto lugar em proto

António Calçada iniciou o Campeonato Nacional de Trial 4x4 com um triunfo. O piloto da Nordhigiene Team venceu na classe de Extreme, em Valongo.

A prova não foi fácil para o brigantino face a um problema no compressor do Suzuki Samurai e a um furo. “Era uma prova muito dura com obstáculos complicados. Depois tivemos uma avaria no compressor logo no início da prova. Conseguimos resolver o problema em que perdemos 40 minutos. Retomamos a corrida e tivemos um furo”, contou António Calçada.