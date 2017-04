Calçada vence em Torres Vedras e lidera em Extreme

António Calçada venceu, no domingo, a segunda prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4, realizada em Torres Vedras.

O piloto brigantino da Nordhigiene Team foi o mais rápido da classe Extreme ao completar a prova com 16 voltas à pista, mais quatro que António Silva, piloto do Canelas Pneus, segundo classificado, e mais oito que Pedro Alves, terceiro classificado. “Foi uma prova muito dura com obstáculo complicados. O calor não ajudou. Não tivemos qualquer problema mecânico, apenas dois furos”, referiu António Calçada.

Decorridas duas provas, António Calçada lidera a categoria de Extreme com 42 pontos e assim quer manter-se até ao final. “Este ano estamos no caminho certo”, afirmou.

Em Proto, Flávio Gomes conseguiu o sétimo lugar. A prova não foi de todo fácil para o piloto de Bragança da TáBô Team 4x4 que teve problemas no motor do Wrangler.

Na categoria de Promoção, Paulo Cameirão em Suzuki Vitara foi sétimo em Torres Vedras.

O Campeonato Nacional de Trial 4x4 ruma a Mação nos dias 29 e 30 de Abril.