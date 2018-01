Calendário da Associação de Atletismo de Bragança contempla 12 provas nacionais

28 de Janeiro é a data para a realização do Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança (AAB). Trata-se do 1º Trail Terras da Lombada, organizado pelos Amigos do Campo Redondo e AAB, que tem como objectivo “o fomento da prática desportiva de competição na vertente trail com a consequente atribuição do título de Campeão Distrital de Trail Individual e Coletivo”, lê-se na nota informativa da AAB.