Calendário de jogos da Final-Four da Taça Distrital de Futsal definido

Macedo de Cavaleiros prepara-se para receber a Final-Four da Taça Distrital de Futsal da AQ.F. Bragança, nos dias 3 e 4 de Março.

Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste, CD Miranda do Douro, GD Torre Dona Chama e SC Moncorvo são as equipas que vão disputar a conquista da taça distrital.

As meias-finais estão agendadas para o dia 3 com os jogos Escola Arnaldo Pereira – GD Torre Dona Chama, às 19h30, e SC Moncorvo – CD Miranda do Douro, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros. A final está agendada para o dia 4, às 21h45.

Foto de AFB