Calendário de jogos do Campeonato de Portugal definido

Na série A está agendado um dérbi transmontano na primeira jornada, marcada para o dia 12 de Agosto, GD Mirandês – Pedras Salgadas.

O S.C. Mirandela vai iniciar o campeonato fora de portas frente ao Trofense. Já na segunda jornada os alvinegros recebem o Torcatense e na terceira deslocam-se ao reduto do São Martinho.

Quanto ao Chaves B recebe a AD Oliveirense no pontapé de saída do campeonato e o Montalegre joga fora com o Fafe.

O campeonato tem, esta temporada, um novo formato agora com 72 clubes divididos em quatro séries de 18 equipas cada.

Os dois primeiros classificados de cada série qualificam-se para disputar um play-off, de forma a determinar os dois que sobem à 2ª Liga.

Já os cinco clubes classificados nos cinco últimos lugares de cada uma das séries descem automaticamente aos campeonatos distritais.

O Campeonato de Portugal começa a 12 de Agosto. A fase regular termina a 12 de maio e os play-off jogam-se entre 25 de maio e 23 de Junho.