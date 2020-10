Calendário de jogos do Campeonato Distrital de futsal já está definido

O destaque vai para o regresso do Sp. Moncorvo, após uma temporada de ausência, e do F.C. Carrazeda de Ansiães.

Os Pioneiros de Bragança e o CASC Freixo, que desistiram de participar no nacional, também vão competir no distrital.

O calendário de jogos ficou definido este sábado e a primeira jornada está agendada para o dia 30 de Outubro.

No pontapé de saída do campeonato, o Vale Madeiro recebe o FC Carrazeda de Ansiães, o CASC Freixo joga em casa com os Pioneiros de Bragança, o Vimioso joga com o Sp. Moncorvo e o GD Torre Dona Chama recebe a formação vizinha do Futsal Mirandela.

Na primeira jornada folga o Alfandeguense.

Campeonato Distrital de Futsal de seniores masculinos (três primeiras jornadas):

1ª Jornada (30/10/20)

Vale Madeiro – FC Carrazeda Ansiães

CASC Freixo – Pioneiros de Bragança

Vimioso – Sp. Moncorvo

GD Torre Dona Chama – Futsal Mirandela

Folga: Alfandeguense

2ª Jornada (06/11/20)

Pioneiros de Bragança – Vale Madeiro

Sp. Moncorvo – CASC Freixo

Futsal Mirandela – Vimioso

GD Torre Dona Chama – Alfandeguense

Folga: FC Carrazeda Ansiães

3ª Jornada (13/11/20)

FC Carrazeda Ansiães – Pioneiros de Bragança

Vale Madeiro – Sp. Moncorvo

CASC Freixo – Futsal Mirandela

Vimioso – Alfandeguense

Folga: GD Torre Dona Chama

Foto de A.F. Bragança