Calendário de jogos do Campeonato Nacional de Futebol de Praia definido

O Vila Flor SC defronta o Sótão B na primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, que tem pontapé de saída marcado para o dia 20 de Maio.

A formação transmontana integra a série Norte, juntamente Buarcos, Nazaré 2022, Sótão B, Casa do Benfica de Viseu, Ilha, Âncora Praia e Caxinas Poça da Barca.

Nesta primeira fase jogam todos contra todos a duas voltas, sendo que os dois primeiros classificados jogam a fase de acesso à Elite em Agosto, na Nazaré.

Para Saul Carvalho, director desportivo, o sistema por pontos é mais positivo para a equipa. “Esperamos beneficiar com este modelo, pois a eliminar já vimos que não temos sorte. Com este modelo será mais fácil reocupar um ou outro jogo perdido”, explicou.

O Vila Flor SC há muito que ambiciona chegar ao topo do futebol de praia em Portugal, a Elite, mas Saul Carvalho mostra-se cauteloso e prefere para já não traçar objectivos. “Nós gostávamos de subir à Elite, mas como ainda não conhecemos vem as outras equipas vamos deixar que o campeonato comece e depois das primeiras jornadas perceber aquilo em que podemos apostar”.

Depois do Sótão, no dia 20 de Maio, o Vila Flor SC defronta a Casa do Benfica de Viseu e o Ilha, no que diz respeito às três primeiras jornadas, que se realizam de forma concentrada.

A equipa será orientada por Marco Silva, ex-Leixões, e que em 2022 treinou o Rosh Hayin BSC de Israel, que venceu a Euro Winners Challenge na Nazaré.