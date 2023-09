Calendário de Jogos do Distrital de Futsal definido

Alfandeguense - GD Sendim, CD Miranda do Douro - Escola Arnaldo Pereira, Pioneiros de Bragança - CSP Vila Flor, Vimioso - ACRD Ala e Futsal Mirandela - GD Torre Dona Chama são os jogos da jornada inaugural do Campeonato Distrital de Futsal que começa no próximo dia 29 de Setembro.

O calendário de jogos ficou definido esta sexta-feira após sorteio realizado na sede da A.F. Bragança.

No pontapé de saída da competição folga o SC Moncorvo, sendo, por isso, um sorteio favorável para a equipa treinada por Jorge Paiva. “O calendário do campeonato foi favorável, pois temos mais uma semana para nos preparar, mas temos de jogar com todos. Na taça nunca tivemos a sorte de ficar isentos na primeira eliminatória”, disse José Afonso Barreira, presidente do clube.

O objectivo do SC Moncorvo é fazer melhor que o sétimo lugar alcançado na temporada passada. José Afonso Barreia aponta ainda o foco para a final-four da Taça Distrital. “A melhor classificação é o primeiro lugar e temos equipa para isso. Na taça queremos ir à final-four”.

E depois da estreia no distrital de futsal na época passada, o GD Sendim apresenta-se novamente na competição e com mudanças na direcção. David Quitério sucedeu a Manuel Carção na presidência do clube e aposta num projecto de continuidade. “Dar continuidade ao trabalho realizado na época passada pelo Manuel João na época passada. Vamos tentar fazer melhor em termos de classificação, mas sempre com os pés bem assentes na terra”.

Quanto à Taça Distrital de Futsal, a primeira mão da primeira eliminatória joga-se no dia 20 de Outubro e estão agendados os seguintes jogos: ACRD Ala - SC Moncorvo, Escola Arnaldo Pereira - Futsal Mirandela e Alfandeguense - GD Torre Dona Chama

Ficaram isentos da primeira ronda o GD Sendim, Pioneiros, CD Miranda do Douro, Vimioso e CSP Vila Flor.

A segunda mão da primeira eliminatória está agendada para 17 de Novembro. Os quartos-de-final estão agendados para os dias 19 de Janeiro e 16 de Fevereiro de 2024. A final-four joga-se nos dias 15, 16 e 17 de Março do próximo ano.