Câmara de Vinhais dá apoio financeiro a médicos que trabalhem no centro de saúde da vila

Perante a falta de médicos na região, o município de Vinhais decidiu tomar medidas que fixem e atraiam estes profissionais.

Por isso, os médicos que trabalhem no Centro de Saúde da vila ou que queiram vir para ali trabalhar vão receber 200 euros mensais. “O objectivo é que aqueles que estão fiquem e outros que entendam que esta ajuda também é importante, servir como atractivo para trabalharem aqui no centro de saúde de Vinhais. O objectivo é atrair também novos médicos”, começou por explicar o presidente da Câmara Municipal de Vinhais.

Luís Fernandes salientou que, desta forma, o município pretende “ajudar” as pessoas do concelho, uma vez que a área da Saúde é “fundamental”.

A câmara já vem a apoiar os médicos de consulta aberta que trabalham no centro de saúde de Vinhais, disponibilizando alojamento e alimentação, acreditando o autarca que graças a isso “não tem havido falta de médicos na consulta aberta” na vila.

O centro de saúde de Vinhais tem cinco médicos.

Em Janeiro, na Feira do Fumeiro, na presença do ministro da Saúde, o autarca de Vinhais reclamou mais médicos e meios de diagnósticos para o centro de saúde da vila. Reivindicações que disse manterem-se.

Numa região envelhecida e com muitas aldeias isoladas, recorrer ao centro de saúde ou hospital é, por vezes, também uma dificuldade. Por isso, as juntas de freguesia de Vinhais têm contratado serviços de enfermagem para conseguir colmatar esta falha. Agora o município também as vai apoiar financeiramente. “Entendemos que era importante apoiar todas as juntas de

freguesia que tenham ou venham a ter esta valência, com 150 euros mensais, para contratarem técnicos, enfermeiros ou outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, para servir e ajudar a po-

pulação”, disse o presidente da câmara.

O apoio para a fixação de médicos em Vinhais e para as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho fazem parte do projecto “Mais saúde nas Freguesias do Concelho de Vinhais”.