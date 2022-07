Câmaras oferecem solução para falta de ATL

Em muitos concelhos do distrito de Bragança as férias de Verão das escolas são um problema para os pais porque não têm onde deixar os filhos. Para colmatar essa ausência de resposta são as autarquias que as criam.

Miranda do Douro e Sendim com ATL da câmara

A Câmara Municipal de Miranda do Douro oferece serviço de ATL no Verão, um na cidade e outro na vila de Sendim. Este ano, inscreveram-se mais de 100 crianças, um número superior ao dos anos anteriores. As crianças são divididas em dois grupos, entre os 3 e os 6 anos e entre os 7 e os 10 anos. Durante o mês de Julho são realizadas várias actividades desportivas, quer no campo de futebol, quer nas piscinas municipais. Em Agosto, as actividades são mais “lúdicas” e são apenas para crianças que não têm mesmo com quem ficar. Segundo vice-presidente do município, Nuno Rodrigues, são disponibilizados cerca de 40 funcionários da câmara para poderem prestar este apoio. Cada criança paga 85 euros por mês, com almoço e lanches incluídos. No caso de famílias carenciadas, o ATL é gratuito. A câmara disponibiliza ainda transporte para aqueles que necessitarem. “Transportamos os meninos de Palaçoulo para Sendim. Temos uma parceria com os Bombeiros Voluntários de Sendim, que fazem o transporte”, explicou. Foi ainda pensado abrir um terceiro ATL em Palaçoulo, mas o número de crianças não é suficiente.

E se não fosse a câmara?

“Se não fosse a câmara os pais não tinham onde deixar as crianças”. Este é o cenário em Miranda do Douro, numa cidade onde já não há oferta de ATL privado desde 2019, o que fez com que o número de inscritos este ano também tivesse aumentado. Um problema não só para os pais, mas também para a câmara municipal. “É um problema para nós câmara porque temos que despender de mais funcionários”, referiu o vice-presidente.

Oferta privada de ATL em Mirandela

Já em Mirandela, o município não disponibiliza campos de férias ou ATL para o Verão porque considera que a oferta no privado e em IPSS no concelho é suficiente. Uma das instituições que recebe crianças do concelho é a Instituição Particular de Solidariedade Social Salesianos. Hugo Fidalgo coordenador educativo da entidade explica que no período do Verão têm um campo de férias nos meses de Julho e Agosto, que inclui saídas para parques aquáticos, ida a piscinas e praias fluviais, visitas a museus ou mesmo viagens a Lisboa, como vai acontecer este ano. A procura varia, consoante as férias dos encarregados de educação, mas actualmente têm 114 crianças. Já em Agosto deverão ser menos, ainda assim já têm 90 inscrições. “Este ano, tivemos muito mais gente, o ano passado não conseguíamos encher dois autocarros e agora temos três e o suporte de uma carrinha”, afirma. A maioria das crianças são da cidade e enquanto parceiros do “Programa Escolhas”, que abrange menores de meios desfavorecidos, os Salesianos também os apoiam, integrando-os no campo de férias de forma gratuita. “Como fundação, quando as crianças nos chegam sinalizadas como carenciadas pagamos tudo, alimentação e entrada”, sendo cerca de uma dúzia este ano. Já para os restantes os valores rondam os 150 euros por mês. Além de ser uma necessidade para os pais que têm de trabalhar nos meses de Verão, estes Campos de Férias também são uma opção para ocupação do período sem aulas. “Há crianças que já pediram aos pais para não irem de férias com eles, para ficarem connosco, acho que é algo que facilita tanto a vida aos pais como agrada as crianças senão não queriam estar connosco”, afirma. Já por parte da autarquia de Mirandela, são organizadas actividades pontuais, como o programa “Olá Férias”, destinado a crianças dos 1.º e 2.º ciclos, “Canoagem para Todos”, disponível para toda a população a partir dos 6 anos, e o “Verão Jovem”, que engloba a população dos 14 aos 17 anos.