A campanha eleitoral dos candidatos à câmara de Bragança

É uma agenda recheada a dos seis candidatos à câmara de Bragança, que tentam chegar a todos os eleitores do maior concelho do nordeste transmontano A menos de uma semana das eleições autárquicas, as acções de campanha multiplicam-se. O Nordeste acompanhou a CDU, o PDR, o BE, o CDS, o PS e o PSD durante o fim-de-semana e ontem, segunda-feira.