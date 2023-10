Campeão distrital entra a vencer

Já começou o Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Bragança. Na jornada inaugural, realizada esta sexta-feira, o Clube Desportivo de Miranda do Douro, campeão em título, levou de vencida o Grupo Desportivo Torre de Dona Chama por 6-1, naquele que era apontado como o jogo grande do pontapé de saída da competição.

Thales Chuva e Miguel Castro evidenciaram-se ao apontar dois golos cada. O capitão, Vítor Hugo, e Couto também contribuíram para o resultado positivo.

Uma vitória que serve de tónico à formação mirandesa para o jogo da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, agendado para o dia 14 de Outubro, frente ao São Mateus.

Nos restantes encontros da jornada inaugural, o Grupo Desportivo de Freixo de Espada à Cinta estreou-se com uma derrota caseira, 3-8, frente à ACRD Ala, a Escola Arnaldo Pereira venceu fora de portas o Alfandeguense por 1-6, o Futsal Mirandela, que regressou ao distrital após o hiato de uma temporada, venceu o G.D. Sendim por 5-3 e o SC Moncorvo saiu vitorioso (11-5) do encontro com o Vimioso. Os Pioneiros de Bragança folgaram nesta primeira jornada.

Foto de CD Miranda do Douro