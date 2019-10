Campeonato distrital arranca a meio gás

Começou no domingo a época 2019/2020 da Divisão de Honra Repsol Gás. A primeira jornada começou envolta em polémica. É que o dérbi concelhio Mirandês – Sendim não se iniciou.

As equipas compareceram no Municipal de Santa Luzia mas o número reduzido de jogadores da formação de Miranda do Douro, apenas sete nesta fase inicial do campeonato, não permitiu à turma da casa ir a jogo e por questões burocráticas ainda não conseguiu inscrever os restantes 16, todos estrangeiros.

Contactado o presidente do Mirandês, João Castro, prometeu esclarecimentos da situação para os próximo dias, deixando transparecer algum desagrado com a A.F. Bragança.

Já o presidente da A.F. Bragança, António Ramos, não se alongou sobre o assunto das inscrições. “Quem se deve pronunciar e dizer a verdade sobre o processo é o clube. Essencialmente deve dizer a verdade e não induzir em erro”, disse.

O Nordeste sabe que a partida Macedo – Mirandês, marcada para sábado, poderá ser adiada.

Adiados foram também os jogos Vilariça – Estudantes Africanos e Vimioso – Vila Flor para o dia 16 de Outubro.

Rebordelo e Argozelo iniciam campeonato a vencer

Já o Argozelo venceu de forma expressiva o F.C. Vinhais, 4-0 foi o resultado final. Os comandados de Lopes da Silva mostram eficácia, sobretudo na segunda metade.

Gene abriu o activo aos 20 minutos, marcando o único golo do primeiro tempo de jogo. Depois do intervalo, Litcha (50’), Michel Camargos (52’) e Michel (60’) apontaram os restantes golos do Argozelo.

Em Rebordelo, os locais levaram de vencida o Macedo. A equipa de Nuno Loureiro esteve irrepreensível e construiu a vitória na primeira metade com golos de Adriel (20’) e do capitão, Clemente, (35’).

Na segunda metade a barra da baliza de Henrique e a falta de eficácia do Rebordelo evitou um resultado mais dilatado.

Carlos Garcia nos Estudantes Africanos?

Entretanto, adivinham-se mudanças nos Estudantes Africanos. O campeonato só agora começou e a equipa já sofreu a primeira chicota psicológica. Carlitos deixou o comando técnico e Carlos Garcia deve ser o seu sucessor.

O ex-treinador do F.C. Vinhais é o nome que está em cima da mesa e ao que tudo indica deverá orientar o Estudantes já esta semana.