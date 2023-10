Campeonatos Inter-Distritais de Basquetebol já começaram

Começou no sábado o Campeonato Inter-Distrital de Basquetebol de sub-16 masculinos. A competição conta com as equipas da Associação de Basquetebol de Bragança e de Vila Real.

O Estrelas Brigantinas entrou a vencer na competição com o resultado de 65-60 frente à Escola Diogo Cão. Na próxima jornada, os brigantinos jogam fora com Os Valpacinhos.

Também no sábado arrancou o Inter-Distrital sub-14 feminino. O emblema de Bragança perdeu com o Basket Clube Vila Real por 86-19. Segue-se a recepção ao CTM Vila Pouca de Aguiar no dia 14 de Outubro.

Quanto aos restantes clubes do distrito, o Macedense sofreu uma derrota caseira, 112-12, com a Diogo Cão A em sub-18 venceu o GD Boticas por 74-36.

Em masculinos, o Mirandela Basquete Clube foi derrotado pelo Basket Clube de Vila Real, 78-48, no Inter-distrital sub-14. A equipa recebe no próximo sábado a Escola Diogo Cão A.

Já no escalão sub-16 o Mirandela BC venceu por 99-17 Os Valpacinhos.

Foto de Estrelas Brigantinas