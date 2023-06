Campo de Futebol de Praia de Vila Flor inaugurado

A mais recente infra-estrutura do concelho de Vila Flor abriu portas no sábado para receber os jogos da quinta jornada da zona norte do Campeonato Nacional de Futebol de Praia.

A obra foi financiada pela câmara municipal que investiu cerca de 60 mil euros. Trata-se de um espaço preparado para receber todas as modalidades praticadas em areia. “Não é só um espaço para futebol de praia, é uma arena de Vila Flor. É um campo que permite a prática de futebol praia, voleibol de praia e futevólei. É uma infra-estrutura que faz todo o sentido aqui, em Vila Flor, já que o Vila Flor SC é tricampeão distrital da modalidade e está em competição no nacional”, destacou Pedro Lima, presidente do município.

O autarca acredita que agora é possível receber competições ao mais alto nível e promover a prática da modalidade junto dos mais novos. “Temos aqui uma infra-estrutura que nos permite receber competições ao mais alto nível e que permite formar jovens da nossa terra, da nossa região nessa modalidade e em outras que se pratiquem na areia”.

O novo Campo de Futebol de Praia de Vila Flor fica junto às piscinas municipais descobertas e ao Estádio Municipal. O espaço foi inaugurado no sábado e recebeu os jogos da quinta jornada do Campeonato Nacional de Futebol de Praia. A equipa da casa, o Vila Flor SC, venceu o Caxinas Poça Barca por 3-1 e continua na liderança da zona norte só com vitórias.

No próximo sábado, dia 1 de Julho, o areal de Vila Flor volta a abrir portas à competição nacional.

Foto de Município de Vila Flor