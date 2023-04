Cancelinha quinto classificado em Espanha

João Cancelinha somou, no domingo, em Espanha, o quinto lugar na prova do Campeonato Galego de Velocidade, realizada no Circuito Karts de As Pontes.

O jovem piloto, natural de Bragança, regressou à pista depois da queda no arranque do Campeonato Nacional de Minivelocidade, em Fátima, no dia 19 de Março.

Cancelinha garante ter sentido boas sensações e de uma forma global a prova correu bem. “É um campeonato pequeno, mas muito competitivo pois os espanhóis andam muito. Eu mostrei que estou muito bem, não pelo lugar mas pela luta que dei a quarto classificado, tanto nos cronometrados como nas duas mangas. Depois da queda na última prova, em Portugal, acho que fiz uma boa prestação”, disse o piloto.

O brigantino foi o único português em prova e não vai participar em todas as corridas do Campeonato Galego de Velocidade, pois algumas coincidem com as provas portuguesas.

Cancelinha regressa a Espanha nos dias 29 e 30 de Abril para participar na Copa Ibérica ETG, em Kotarr. Em Maio, no dia 21, ruma ao Bombarral para a segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade.