Cancelinha sobe ao pódio em Santo André

João Cancelinha conseguiu o segundo lugar na terceira prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, realizada no domingo, no Kartódromo de Santo André.

O piloto natural de Bragança competiu na classe Open 110 cc, fez P3 nos treinos cronometrados e P2 nas duas mangas da corrida.

Cancelinha mostrou-se satisfeito com o lugar conquistado numa prova dificultada pelas elevadas temperaturas. “Foi um fim-de-semana de muito calor, o que o tornou muito duro”, disse.

Na classificação geral, o brigantino ocupa o terceiro lugar com 45 pontos. A próxima prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade está marcada para o dia 10 de Setembro, em Braga.

O fim-de-semana foi também de competição no FIM Mini GP World Series Portugal com João Cancelinha a terminar no quinto lugar. “Gostei muito da prova da 160 cc pois era uma mota nova para mim, apenas a experimentei no sábado mas senti-me bastante confortável tendo o melhor tempo que o meu adversário da frente”.

Cancelinha centra agora as atenções em Espanha onde, nos dias 8 e 9 de Julho, vai competir na terceira etapa do VF Timing, no Circuito A Pastoriza.