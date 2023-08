Cancelinha sobe ao pódio na Copa Ibérica ETG

João Cancelinha alcançou o terceiro lugar na segunda prova da Copa Ibérica ETG, realizada no passado domingo, no Circuito Karts de As Pontes, em Espanha. O jovem piloto, natural de Bragança, competiu em Ohavale 110 cc.

Cancelinha não teve tarefa fácil no circuito espanhol, devido a duas quedas e um problema mecânico na moto, mas conseguiu um lugar no pódio. “Foi um fim-de-semana atribulado. Acabei por cair duas vezes, sendo que a segunda queda foi provocada pela avaria do motor”, explicou.

Em Maio deste ano, Cancelinha tinha conseguido o segundo lugar na primeira prova da Copa Ibérica ETG, que se realizou no Circuito de Kotarr. O piloto está em clara evolução. “Participar nas provas em Espanha, independente do lugar, é sempre muito produtivo para minha evolução. Falta uma prova para terminar este campeonato e vou tentar segurar o terceiro lugar”, disse o brigantino.

João Cancelinha volta à pista em território nacional para o Campeonato Nacional de Minivelocidade. A quarta etapa está marcada para o dia 10 de Setembro, em Braga. O piloto vai competir na Classe de Open 110, uma competição em que ocupa o terceiro lugar na classificação geral.