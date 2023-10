Cancelinha terceiro classificado em Santo André

João Cancelinha arrecadou a terceira posição em MiniGP 110 na sexta prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, realizada este domingo, em Vila Nova de Santo André.

Na penúltima corrida do nacional, o piloto natural de Bragança conseguiu P1 nos treinos cronometrados e fez P3 na primeira manda e P2 na segunda da corrida. Feitas as contas, o brigantino concluiu a prova no terceiro lugar o mesmo que ocupa na classificação geral do campeonato.

Cancelinha mostra-se satisfeito com a prestação conseguida no circuito de Santo André, depois de recuperar de uma lesão. “Fiquei satisfeito porque mesmo com as minhas limitações segurei o terceiro lugar do campeonato”, referiu.

A próxima prova, a última, está agendada para o dia 22 de Outubro, no Bombarral.