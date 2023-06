CAP pede apoios urgentes para os agricultores que viram culturas devastadas pelo mau tempo

Tendo em conta os estragos causados pela queda intensa de chuva e granizo, no final de Maio, no começo de Junho e na semana passada, no dia 12, segunda-feira, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), reclama apoios urgentes ao Governo, de forma a ajudar os agricultores de Trás-os-Montes e Alto Douro, em particular os que têm as suas produções situadas nos municípios de Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Alijó, Murça, Sabrosa, Mêda e Vila Nova de Foz Côa.