Capacidade física foi decisiva

A equipa da casa até entrou bem na partida, a jogar olhos nos olhos e a criar oportunidades de golo através de Grilo, Ricardo Diz e Branquinho.

Os forasteiros só conseguiram marcar no final da primeira metade por Edgar (40’) e Bruno (42’).

No segundo tempo, o Sendim quebrou fisicamente perante um adversário com mais rotinas de competição.

Bruno bisou e elevou a contagem para 0-3 (66’). Já na recta final do encontro Caleb rubricou quarto e Luizinho fixou o resultado em 0-5 aos 90’+2’.