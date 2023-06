Carção vai a votos no dia 9 de Julho

O Centro Desportivo e Cultural de Carção vai a votos. As eleições estão agendadas para o próximo dia 9 de Julho e ainda não há certezas quando a uma possível recandidatura de Gil Azevedo.

O presidente do clube diz ser necessário “reunir apoios” que garantam a próxima temporada, em termos financeiros e de recursos humanos.

Garantida está a saída de António Forneiro. O treinador assumiu o comando técnico do Grupo Desportivo Mirandês. Grande parte do plantel também terminou a ligação ao clube. O guarda-redes Armando assinou com o F.C. Vinhais, tal como o médio Álvaro Adão e o avançado Nuno Machado. Daniel Veronez, Pedro Ribeiro e Diego Oliveira reforçaram o Argozelo.

Na última época, o CDC Carção terminou a Divisão de Honra da A.F. Bragança no oitavo lugar.

O CDC Carção regressou ao futebol distrital em 2018/2019, após um hiato de oito anos.