O técnico, de 54 anos, estava na terceira época ao serviço do Vila Flor SC e deixa o comando técnico após três jornadas realizadas no campeonato distrital de Bragança, com duas derrotas e a com recente vitória no dérbi com o Leão Negro por 2-1.

O clube informou também que o novo treinador vai ser apresentado durante o dia de hoje.

Foto de Vila Flor SC