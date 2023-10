Carlos Garcia deverá assumir comando técnico do Rebordelo

Tudo indicia que Carlos Garcia vai ser o novo treinador do Rebordelo. A confirmar-se assume o comando técnico com três jornadas da Divisão de Honra da AF Bragança realizadas, sucedendo a Paulo Silva, que hoje saiu do Rebordelo.

Carlos Garcia já orientou equipa do Rebordelo anteriormente em 2012. Treinou também no distrital, o FC Vinhais e os Estudantes Africanos. No Vinhais já comandou onze temporadas, destaque para 2017/2018, época da conquista da primeira Taça Distrital da história do FC Vinhais. Em 2019/2020 e 2020/2021, Carlos Garcia treinou os Estudantes Africanos.

O próximo jogo do Rebordelo é à visita aos Estudantes Africanos, sábado, às 18h00, no Parque Desportiva de Santa Apolónia (campo do IPB).