Carlos Lopes vence Taça de Portugal de Corrida de Montanha

Carlos Lopes conquistou, este sábado, a Taça de Portugal de Corrida de Montanha. O atleta da AJAM concluiu a última etapa da competição, realizada em Malcata, Sabugal, no terceiro lugar da classificação geral, mas conseguiu arrecadar o troféu, depois do primeiro lugar conseguido no Cross de Montanha do Jorba, a quarta posição na Corrida de Montanha de Vila Real e o segundo no GP Montanha Trutas do Mau em Granja, Castro Daire.

Esta foi a primeira vez que Carlos Lopes conquistou a Taça de Portugal de Corrida de Montanha, depois do segundo lugar alcançado em 2017. “As provas foram todas bastante competitivas. Motivo pelo qual houve vários vencedores entre elas. No final tive sorte em ser o mais regular o que fez com que acabasse com melhor pontuação”, referiu o atleta.

O pódio da competição foi dominado por atletas da AJAM. Rui Muga terminou na segunda posição e Zé Carvalho no terceiro lugar.

Segue-se o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, no próximo dia 3 de Outubro, na Serra de Montemuro, em Castro Daire. Trata-se de uma prova única e importante para apurar os quatro atletas que vão representar Portugal no Campeonato do Mundo da modalidade na Tailândia, em Fevereiro de 2022.

Carlos Lopes, Rui Muga e Zé Carvalho são os principais candidatos a integrar a equipa nacional.