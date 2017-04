Carlos Santos critica chamada de jogadores de futebol à selecção distrital de futsal sub-15

O presidente da Escola de Futsal Arnaldo Pereira (EFAP) mostra-se desagradado com o facto de a A.F.Bragança ter convocado quatro jogadores de futebol para a seleção distrital de futsal que participou, na semana passada, no Torneio Inter-associações sub-15, em São João da Madeira.

A EFAP fez chegar o descontentamento com a situação à AFB, em comunicado.