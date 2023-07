Carlos Silvestre é treinador do Carção

Carlos Silvestre, ex-técnico de guarda-redes, é treinador do Centro Desportivo e Cultural de Carção para a temporada 2023/2024.

A contratação do treinador foi confirmada ao Nordeste por Gil Azevedo, presidente do clube. “É um treinador com experiência e penso que é uma escolha acertada. Vamos tentar fazer uma equipa com qualidade dentro das nossas possibilidades”, disse.

Será a segunda vez que Carlos Silvestre orienta uma formação sénior masculina, depois de ter assumido a função de treinador do Vila Flor SC na época 2020/2021, acabando por deixar o clube dois dias antes do pontapé de saída do distrital.

Já na temporada passada chegou a orientar a formação sénior feminina da AD Paredes no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.

No seu currículo, Carlos Silvestre conta com uma passagem pelo Vitória de Setúbal, nas temporadas 2016/2017 e 2017/2018, onde treinou os guarda-redes da equipa de juniores. Na temporada 2020/2021 integrou a equipa técnica do C.A. Macedo de Cavaleiros.

S.C. Mirandela (2013/2014 e 2014/2015) e Vimioso (2018/2019) também fazem parte do percurso de Carlos Silvestre como técnico de guarda-redes.