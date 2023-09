Carrazeda de Ansiães recebe a sexta edição do Ansiães Douro Trail

O Ansiães Douro Trail é uma prova de corrida, que contém uma forte componente turística. A vila Carrazeda de Ansiães acolhe a competição no dia 15 de Outubro e as inscrições são restritas a 100 participantes no Trail Longo, a 150 participantes no Trail Curto e a 150 na caminhada.

O Trail Longo tem uma distância aproximada de 32 quilómetros, uma prova classificada com grau de dificuldade de nível dois. O Trail Curto tem a extensão de cerca de 17 quilómetros e é classificada com o grau de dificuldade nível um. O Ansiães Douro Trail conta ainda com uma caminhada pedestre, sem cariz competitivo, com uma distância aproximada de 13,7 quilómetros.

Trata-se de um evento em crescimento, que em 2021 atingiu o limite máximo de inscrições com 400 participantes. “Em 2023 as expectativas continuam altas, aconselhamos os atletas para que façam a respectiva inscrição rapidamente, no ano passado muitos interessados ficaram de fora porque atingimos o limite que nos permite realizar este evento com total segurança e com altos padrões de qualidade”, referiu João Neves, da Portugal NTN, responsável pela organização do evento.

A zona do Castelo de Ansiães e as encostas do Alto Douro Vinhateiro são os locais mais desafiantes do percurso e a nível paisagístico, são classificados pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.

A prova de Trail Running é organizada pela Portugal NTN e possui a certificação da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP) que percorre trilhos, caminhos rurais e estradões do concelho. Os maratonistas João Oliveira e Flor Madureira são os padrinhos oficias do evento.