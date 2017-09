Casey Currie foi “King” em Vimioso

51 Equipas de 17 nacionalidades, carros com potência superior a 600 cv e muita adrenalina levaram milhares de visitantes a Vimioso, entre quinta-feira e sábado, à 5ª edição do King of Portugal.

A terceira prova do Campeonato Europeu de Ultra4 Racing 2017 contou com os melhores pilotos da Europa e dois americanos, com destaque para Casey Currie. Este é o novo King of Portugal.