CC Macedo e Vinhais Extreme dominaram Encontro Regional de XCC Juvenil

Macedo de Cavaleiros recebeu, no sábado, o I Encontro Regional de XCC Juvenil da Associação de Ciclismo de Bragança.

Com a organização do Clube de Ciclismo local a prova contou com meia centena de jovens ciclistas.

A equipa da casa conseguiu sete pódios, três dos quais em juvenis femininos com Sofia Afonso a chegar ao primeiro lugar. Catarina Rocha foi segunda e Sara Afonso terceira.

Também em iniciados houve mais Macedo. Ana Salselas conseguiu o segundo lugar e Mariana o terceiro, sendo que a vencedora desta categoria foi Bia Costa do CC Vila Flor.

Em masculinos, sinal mais para a Vinhais Extreme. Francisco Fernandes foi segundo em benjamins e Guilherme Gonçalves terceiro. Já Filipe Granjinho (Velo Clube/Escola de Ciclismo Ricardo Vilela) triunfou neste escalão. Em iniciados, vitória para Luís Fontes.

Numa prova dificultada pelo calor, Tiago Neto destacou o principal objectivo dos encontros. “O objectivo não é ser campeão mas sim fomentar a prática do ciclismo. Isso é o mais importante”, concluiu o presidente do CC Macedo.

O II Encontro Regional de XCC Juvenil está marcado para o dia 1 de Julho em Vila Flor.