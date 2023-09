CD Miranda do Douro desloca-se a São Mateus de Oliveira e Mogadouro fica isento na 1ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

No sorteio realizado esta tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a sorte sorriu à equipa do Clube Académico de Mogadouro. O clube foi um dos 18 emblemas a ficar isento na 1ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, agendada para 14 de Outubro.

Quanto ao Clube Desportivo de Miranda do Douro vai defrontar o São Mateus Futsal, clube que milita na 3ª Divisão.

Vítor Hugo, treinador da equipa mirandesa, antevê uma partida complicada. “Vamos defrontar uma equipa forte, preparada para outro escalão e com alguma tradição no futsal. Queremos competir e tentar ganhar, mas sabemos das dificuldades que vamos encontrar”, referiu. “Estamos a fazer história, vamos participar pela primeira vez na Taça de Portugal”, acrescentou.

O CD Miranda do Douro compete no campeonato distrital de Bragança e no próximo sábado, dia 23, defronta a Escola Arnaldo Pereira na Supertaça Distrital António Parente.

O CA Mogadouro vai jogar na 3ª Divisão de Futsal e a primeira jornada arranca já no domingo. O clube transmontano joga com o Viseu 2001/Palácio de Gelo, às 17h30, no Pavilhão Desportivo de Viseu.

Participam nesta 1ª eliminatória da Taça de Portugal 44 clubes, sendo que 19 são distritais.