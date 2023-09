CD Miranda do Douro e GDC Salto disputam Taça Transmontana de Futsal

O jogo coloca frente a frente o vencedor do campeonato distrital de futsal da A.F. Bragança, o Clube Desportivo Miranda do Douro, e o vencedor do campeonato distrital da A.F. Vila Real, o GDC Salto. Trata-se da quinta edição da Taça Transmontana de Futsal em Seniores Masculinos e está marcada para amanhã, às 17h00, no Pavilhão Desportivo de Valpaços.

Vítor Hugo, técnico da equipa mirandesa, refere que “o grupo está bem, tem criado dinâmicas e fisicamente já se encontra em bom patamar.” O técnico pretende, no sábado, “dar um salto qualitativo e melhorar processos”.

“É uma final e vamos disputá-la para ganhar. Embora saibamos que o GDC Salto já tem uma preparação mais adiantada, vamos lá com os nossos argumentos, com as nossas armas e a equipa tem treinado bem, estamos preparados para dar a melhor resposta possível”, sublinhou o treinador.

Vítor Hugo acrescenta ainda que “jogar com equipas que já estão numa fase mais avançada da preparação, vai apresentar outro tipo de dificuldades, mas a motivação está em alta”. O objectivo da equipa é “vencer”.

O CD Miranda do Douro venceu o campeonato distrital e a taça da A.F. Bragança, procura agora conquistar a Taça Transmontana.

Foto de CD Miranda do Douro