CD Miranda do Douro já trabalha e rejeita rótulo de candidato

O campeão em título de futsal da A.F. Bragança já trabalha. O Clube Desportivo Miranda do Douro iniciou os trabalhos de pré-época na terça-feira (29 de Agosto), numa semana marcada pela comemoração do primeiro aniversário do emblema mirandês.

Quase todo o plantel renovou para a nova temporada, com a excepção de Gabi e Paulo, por motivos académicos e profissionais. Pina, Miguel Castro, Dinis, André, Guilherme, Luís Firmino, Finha, Ruben Fernandes, Renato, Ricky, Kaio, Luís Couto, Diogo Correia e Nickas assinaram por mais uma época.

Já no capítulo dos reforços, Ângelo Santos e Thales Chuva (ex-Mogadouro) são jogadores do CD Miranda do Douro.

Vítor Hugo assume para já o leme da equipa, mas à semelhança da época passada vai continuar a jogar. “Vou continuar a jogar. Enquanto eu achar e os meus colegas assim o entenderem vou fazer parte do grupo. A nível da equipa técnica estamos à procura de uma solução que permita que eu continue a jogar”.

A equipa mirandesa é apontada como a principal candidata, mas o treinador recorda que o objectivo principal do clube mantém-se intacto, apostar nos jovens jogadores do concelho. “. Queremos manter essa ideia e vamos lutar sexta a sexta pela vitória. O nosso objectivo principal não é vencer o campeonato, é todas as sextas-feiras dar a possibilidade aos nossos jovens de poderem competir por Miranda do Douro”.

A conquista do título distrital na época de estreia não deu acesso directo ao nacional. O clube teve de participar na Taça Nacional, mas acabou por não conseguir a subida à 3.ª Divisão. No entanto, foi um momento de aprendizagem para toda a estrutura. “Foi um momento de aprendizagem para todos nós. O clube foi criado há pouco tempo. Claro que a direcção fez um esforço enorme e deu todas as condições à equipa técnica e jogadores, mas numa Taça Nacional é mais complicado”.

O CD Miranda do Douro já se prepara para o Campeonato Distrital de Futsal. O primeiro jogo oficial da nova temporada será a Taça Transmontana, no dia 16 de Setembro, com o Salto, da A.F. Vila Real. Segue-se a Supertaça Distrital António Parente, no dia 23 de Setembro, com a Escola Arnaldo Pereira e no fim-de-semana seguinte, dia 29, as duas equipas voltam a defrontar-se na primeira jornada do distrital.

Foto de CD Miranda do Douro