CD Miranda do Douro sagra-se campeão distrital de futsal

A uma jornada do final do Campeonato Distrital de Futsal, o Clube Desportivo Miranda do Douro garantiu, esta noite, a conquista do título, após o triunfo por 14-2 frente à Associação Recreativa Alfandeguense.

É caso para dizer que a formação mirandesa chegou, viu e venceu, pois trata-se da primeira temporada a competir no distrital.

Esta é uma conquista muito especial. “É muito especial ter conseguido no ano de estreia com jovens de Miranda e, principalmente, com o apoio dos mirandeses”, destacou o técnico, Vítor Hugo.

Vítor Hugo que acaba a temporada em grande. Depois de ter pendurado as sapatilhas no final da época passada e de ter assumido o comando técnico do clube, Vítor Hugo regressou à quadra de jogo. “Foi um ano de muito trabalho quer da direcção, quer dos jogadores que acreditaram que era possível representar e dignificar a nossa amada cidade”, acrescentou.

O CD Miranda do Douro somou o segundo título esta temporada, depois da conquista da Taça Distrital no dia 5 de Março, fazendo a dobradinha.

O emblema mirandês vai, após a última jornada do Campeonato Distrital de Futsal, disputar um play-off de acesso à 3ª Divisão. Recordamos que os campeões distritais não sobem directo ao nacional.

O CD Miranda do Douro vai concluir o distrital fora de portas frente ao GD Torre Chama, o jogo está marcado para o dia 21 de Abril.

Foto de CD Miranda do Douro