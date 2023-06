CD Miranda do Douro sofre derrota caseira

O Clube Desportivo Miranda do Douro sofreu, este sábado, uma derrota caseira por 4-5 com o FC Cerveira. As duas equipas defrontaram-se na jornada 4 da série A da Taça Nacional de Futsal.

Na formação minhota destacaram-se Sampaio e Ricardo Vieira ao bisarem na partida. Gil Pinto também marcou para os visitantes.

Os golos do CD Miranda do Douro foram apontados por Nickas, Miguel Castro e Vítor Hugo, que acertou em cheio na baliza duas vezes.

No outro encontro da jornada 4, a AD Jorge Antunes venceu o GDC Salto por 5-2 e lidera com 9 pontos.

Quanto à formação mirandesa é última com um ponto e na próxima jornada joga fora com o GDC Salto.

Foto de CD Miranda do Douro