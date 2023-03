CD Miranda do Douro vence Taça Distrital de Futsal após prolongamento

A Taça Distrital de Futsal segue para Miranda do Douro. A formação mirandesa venceu, esta noite, a Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste por 6-8, após prolongamento, na Final Four disputada em Macedo de Cavaleiros.

Foi um grande jogo entre dois emblemas estreantes em finais. O Clube Desportivo Miranda do Douro, que foi fundado apenas há sete meses, faz história, pois conquista o troféu na época de estreia no futsal.

A Escola Arnaldo Pereira não se fica atrás já que no segundo ano de competição em seniores participa numa final com um grupo jovem, mas recheado de talento, e que talento, e jogou olhos nos olhos com um adversário que conta com jogadores bastante experientes.

Oportunidades para marcar não faltaram para ambos os lados, nem os golos. Mas, foram os brigantinos abrir as hostilidades. Nivaldo fez o 1-0 logo no primeiro minuto da partida e Ricky igualou (1-1) aos 10 minutos.

A resposta da Escola não tardou com um tiraço de João Pinheiro, a devolver a vantagem no marcador, e Hugo Aires assinou o 3-1 aos 16’. Já nos últimos instantes da primeira metade, o experiente Vítor Hugo, eleito o homem do jogo, reduziu para 3-2.

Na segunda metade, o CD Miranda do Douro estava embalado e chegou, novamente à igualdade por Gabriel (30’) e à vantagem (3-4) através de Miguel Castro e Ricky (3-5), aos 33´.

Os brigantinos voltariam a ficar na frente do marcador fruto da inspiração de Pedro Alves, que fez hat-trick, e colocou o resultado em 6-5.

Nos últimos instantes, Diogo assinou o 6-6 e levou o jogo para prolongamento. Na fase complementar, os mirandeses acabaram por ser mais certeiros. Vítor Hugo voltou a acionar o marcador e Diogo fez um bis aos 48’, fixou o resultado em 6-8.

Nas meias-finais, realizadas na sexta-feira, a Escola Arnaldo venceu o GD Torre Dona Chama por 4-1 o CD Miranda Douro afastou o SC Moncorvo com um triunfo por 2-8.