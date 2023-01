Celso Fernandes dá o salto para a 2ª Divisão Nacional de Futsal

Celso Fernandes foi apresentado como reforço para a baliza do Viseu 2001/Palácio do Gelo, emblema do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão que vai jogar a fase de manutenção/descida.

O guarda-Redes de 23 anos, conhecido no futsal como “Silfer”, tem contrato válido até ao final da época, com opção de renovar por mais uma temporada.

Celso Fernandes inicio a época no Grupo Desportivo de Sendim e conta com passagens pelo FC Albernoense, GDC Baronia, Sonâmbulos, AE Africanos Bragança, Farense e São Roque do Faial.

O Viseu 2001 inicia a fase de manutenção no próximo dia 14 de Janeiro frente ao SC Barbarense.

Foto de Viseu 2001/Palácio do Gelo