Celso Fernandes reforça baliza do Mogadouro

Celso Fernandes vai regressar ao distrito de Bragança para representar o Clube Académico de Mogadouro.

O guarda-redes, de 24 anos, iniciou a época passada no G.D. Sendim seguindo depois para o o Viseu 2001/Palácio de Gelo, do Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão, onde realizou sete jogos.

O guardião de 24 anos, conhecido no futsal como “Silfer”, regressa agora ao nordeste transmontano para defendera baliza do Mogadouro no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.

Celso Fernandes conta com passagens pelo FC Albernoense, GDC Baronia, Sonâmbulos, AE Africanos Bragança, Farense e São Roque do Faial.

Este é o segundo reforço para a temporada 2023/2024, depois da contratação de Ricardo Simão (ex-Macedese).

No capítulo das renovações, o clube já tinha garantido a continuidade do guarda-redes Filipe Neto, do pivot Samuel Silva e dos alas Dylan Afonso e Thiago Lessa.