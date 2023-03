“Centro Cyclin’ Portugal – Quadrassal” liga Macedo de Cavaleiros a Mirandela de bicicleta

Uma via ciclável de cerca de 200 quilómetros, com nove percursos de diferentes níveis de dificuldade, uma estação de serviços de bicicletas e duas portas de entrada é o que pode encontrar no “Centro Cyclin’ Portugal – Quadrassal”, um projecto que resulta de uma candidatura conjunta dos municípios de Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

O centro liga a antiga estão ferroviária da aldeia dos Cortiços, em Macedo, uma das portas de entrada, à antiga escola primária de Vale de Lobo, no concelho mirandelense, em plena Rede Natura 2000 e a rede europeia de preservação da biodiversidade e de habitats naturais.

A criação do “Centro de Cyclin’Portugal Quadrassal” tem como objectivo divulgar o potencial turístico dos dois concelhos. “É uma mais valia para o território, não só pela questão do turismo mas também para os praticantes de ciclismo. No concelho de Macedo de Cavaleiros temos bastantes ciclistas. É muito fácil encontrar duas a três dezenas de ciclistas, pelo menos os que andam organizados, diariamente”, destacou Benjamim Rodrigues, presidente da autarquia de Macedo de Cavaleiros.

Todo o percurso permite “um contacto privilegiado com a natureza”, salientou Júlia Rodrigues, presidente do Município de Mirandela, e proporciona prática desportiva contribuindo para hábitos de vida saudável.

Além da prática de BTT-XC, o centro vai dinamizar dois edifícios, que até aqui estavam fechados, e dar vida ao meio rural. “Nós temos bastante património que está devoluto no meio rural e que projectos como este, alavancados com fundos europeus, têm conseguido recuperar. A dimensão urbana rural aproxima o rural das cidades. Projectos como estes valorizam esses territórios e garantem a presença de pessoas”, destacou Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

Os dois edifícios de apoio, a antiga Estação Ferroviária dos Cortiços e antiga Escola Primária de Vale do Lobo, estão equipados com WC’s, balneários, painéis informativos, postos de carregamento para e-bikes, e uma estação de serviço para lavagem e reparações.

O investimento, distribuído pelos dois municípios e financiado pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), é de 230 mil euros.

O “Centro Cyclin’ Portugal – Quadrassal” faz parte da rede Cyclin’Portugal da Federação Portuguesa de Ciclismo, que conta com 44 infra-estruturas homologadas, e é o segundo a ser inaugurado no distrito de Bragança, depois de Vinhais em 2014.

Os centros promovem o país como um destino de excelência para a prática de ciclismo, turismo e lazer.