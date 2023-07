Cerca de 1500 ciclistas pedalaram no “Granfondo mais animado do Mundo”

Cerca de 1500 ciclistas de várias nacionalidades pedalaram, este domingo, no Bragança Granfondo, por todos considerado o granfondo mais animado do mundo. Um slogan que encaixa na perfeição de uma iniciativa que alia o desporto à cultura e envolve inúmeras colectividades do concelho de Bragança.

Quem participa deixa como certo o regresso o ano seguinte. David Mayo Vivas é um desses exemplos. O ciclista espanhol participou em 2022 e venceu. Este ano também subiu ao lugar mais alto do pódio da prova rainha, o Granfondo de 127 quilómetros. “É um lugar muito especial. Bragança tem sempre uma prova muito animada, com boa gente e uma boa organização”, destacou o ciclista do Cadão/Soutelense/Rematelaborado que terminou o percurso em 03h35m22s.

Mas há quem se tenha estreado, como a espanhola Eva Aguilar. Num percurso “rompe pernas”, como se diz na gíria, a ciclista superou toda a concorrência e cortou a meta na primeira posição. “Era uma prova muito dura. Mas, o clima estava perfeito, as pessoas foram espectaculares e o percurso era muito animado, com muita música. Espero que mais mulheres se animem a participar”.

Ainda na distância de 127 quilómetros, que contou com passagem pela vizinha Espanha, nomeadamente Puebla de Sanabria, destacou-se um brigantino, Jorge Mariz. O ciclista da Penacova/CEG/Touch terminou no quinto lugar da classificação geral e foi segundo em elite.

“Foi um enorme orgulho correr em casa em estradas que eu tão bem conheço, são estradas onde eu comecei a dar as primeiras pedaladas. Hoje, sabia que ia ter toda a família a apoiar ao longo do percurso, o que foi incrível e me motivou ainda mais por um bom resultado. Dei tudo até ao fim estou satisfeito do resultado que tive”, disse o brigantino.

No Mediofondo, os participantes tiveram pela frente um percurso de 102 quilómetros. Nuno Morgado (Brinox Cycling Team) venceu em masculinos e Elisabete Madeira (Lobos do Brunheiro de Chaves) em femininos.

No Minifondo, distância de 52 quilómetros, a vitória foi para Fábio Abreu (Protéu Cycling Team) em masculinos e para Diana Porto (Velo Clube de Bragança) em femininos.

Alejandro Marque centrou atenções

Depois de Vanessa Fernandes, Álvaro Pino, Tiago Ferreira e David Blanco, o espanhol Alejandro Marque foi o dorsal número 1 e a figura de relevo do Bragança Granfondo 2023. O antigo ciclista profissional, vencedor da Volta a Portugal 2013, recordou o ano de 2021 em que perdeu a camisola amarela na etapa de chegada a Bragança. “Tenho boas recordações de Bragança. Em 2021, após seis dias a vestir de amarelo, perdi a camisola aqui, mas, ainda assim, tenho boas lembranças de Bragança. Gosto de reviver o que senti e as sensações que tive nessa etapa”.

Alejandro Marque terminou a carreira em 2022 ao serviço da Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel, depois de em 2013 ter vencido a Volta a Portugal.

2024 vai trazer mudanças nos percursos

A edição do próximo ano está garantida e com mudanças nos percursos. Manuel Zeferino, responsável da Bikeservice, admitiu que este ano houve uma ligeira diminuição do número de participantes mas o organizador diz ter sido um evento muito positivo. “Este ano há uma ligeira quebra em todos os sectores, no ciclismo, no trail, no atletismo. Tivemos uma perda de cerca de 15 por cento em relação ao ano anterior, mas estamos satisfeitos”.

O Bragança Granfondo vai na quinta edição e tem impacto na economia do concelho. Hernâni Dias, presidente da câmara municipal, diz tratar-se de uma iniciativa marcante. “É um evento que, como se percebe, marca de forma positiva o território. Há muito tempo que a parte da hotelaria estava lotada. As pessoas têm participado de forma muito significativa, não só por termos um território de excelência, mas também pela boa organização”.

A prova organizada pela Bikeservice e promovida pelo município, no âmbito do Orçamento Participativo, também é solidária. Este ano, a organização angariou o valor de 700 euros que foi entregue à Associação Entre Famílias de Bragança.

Classificação Geral

Granfondo (127 km)

Masculinos

1-David Mayo Vivas (Cadão/Soutese/Rematelaborado)

2-Álvaro Lobato (Bicis Vaquero)

3-Daniel Pinto (5300 Bikeshop/Teamgiant)

Femininos

1-Eva Aguilar

2-Daniela Pereira (Brinox Cycling Team)

3-Alessia Teixeira

Mediofonfo (102 km)

Masculinos

1-Nuno Morgado (Brinox Cyling Team)

2-Cláudio Santos (Pelcorte/Paredes Aventura/Bifase)

3-Nuno Almeida (Penacova/CEG Touch)

Femininos

1-Elisabete Madeira (Lobos do Brunheiro de Chaves/Anteros)

2-Sílvia Costa (CTM Vila Pouca de Aguiar)

3-Emília Recio (Caminando com Aitana)

Minifondo (52 km)

Masculinos

1-Fábio Abreu (Protéu Cycling Team)

2-André Madureira (Escola de Ciclismo de Oeiras/Reconco)

3-Tiago Miranda (Escola de Ciclismo de Oeiras / Reconco)

Femininos

1-Diana Porto (Velo Clube de Bragança/Reconco)

2-Diana Magalhães (Protéu Cycling Team)

3-Lúcia Mateus (Love Tiles)